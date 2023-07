Inter Miami cerró a Jordi Alba y va a fondo por Luis Suárez

Jordi Alba llegará como jugador libre luego de terminar su vínculo en Barcelona y se reencontrará con Messi y Busquets. Según dijo Jorge Mas, propietario del club, el lateral izquierdo español se sumará en los próximos días y firmará su contrato, y podría debutar el próximo martes, por la segunda fecha de la Leagues Cup.

Ahora, en Inter Miami quieren cumplir el último gran objetivo: sumar a Luis Suárez, quien también quiere jugar en la MLS junto a su amigo personal Messi, pero su salida de Gremio no es un aspecto fácil de solucionar. El Pistolero tiene contrato hasta diciembre de 2024 y el equipo Gaúcho no quiere dejarlo salir en este mercado de pases, por una suma inferior a ¡70 millones de dólares!

luis suarez gremio.avif

Los directivos de las Garzas ya habrían avanzado en el contrato del delantero uruguayo: Suárez, a diferencia de Alba, no aceptaría reducir su salario (Inter ya tiene ocupadas las tres plazas de 'Jugador Franquicia'), por lo que el club baraja dos opciones. La primera es pagarle de manera anticipada el contrato hasta diciembre a Josef Martínez y bajarlo de categoría, y la otra es que Suárez sea franquicia recién en 2024. De todos modos, habrá que ver si Inter lo puede sacar de Gremio en este mercado o espera hasta fin de año.

Por otro lado, otro refuerzo cerrado es Diego Gómez, mediocampista paraguayo proveniente de Libertad; mientras que por Facundo Farías está todo muy avanzado para que arribe a cambio de 5.5 millones de dólares más otros dos en bonos por objetivos. Inter Miami también negocia con Racing por Tomás Avilés.

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, detalló cómo se gestó la llegada de Lionel Messi

"Mi primer encuentro con Jorge (Messi) fue en septiembre de 2019 en Barcelona. Recogí a David (Beckham) en Londres, fuimos a Barcelona y nos reunimos. Fue todo muy secreto, por elevadores y cocinas. Primero fue una reunión para conocernos, para poder compartir la visión nuestra de Inter Miami porque todavía no éramos club, recién empezamos en marzo de 2020 con la pandemia", contó en TyC Sports.

Y agregó: "Queríamos decirle a Jorge Messi nuestras aspiraciones, nuestros sueños, de lo que puede ser Inter Miami. Queríamos hacer un guion, un capítulo nuevo del fútbol en este país y que Lionel pudiera ser el arquitecto de eso. Establecimos una relación muy estrecha con Jorge, muchas reuniones aquí en Miami, Madrid, Barcelona, Doha, Rosario... fueron muchas reuniones. Ese fue el comienzo".

555163.webp Jorge Mas y David Beckham, propietarios del Inter Miami.

En la misma línea, continuó: "En esa época pasó lo de Barcelona con la salida de Leo, su llegada a PSG. Desde su llegada a París pensábamos con David que esta era la hora de nosotros para tratar y pensar cómo se podía llevar a cabo la llegada de Lionel. Y ahí llegamos al punto: cuando estuvo la Selección Argentina aquí en Miami, en septiembre del año pasado. Ahí me encontré con Lionel, compartimos muchos, nos reunimos a solas y conversamos mucho. Creo que fue el momento en el que yo me di cuenta que no era factible, pero probable si se hacía de la manera correcta".

Luego, Jorge Mas reveló que en el Mundial de Qatar estuvo presente en todos los partidos de la Selección Argentina y que vio la final junto a la familia Messi. Y aseguró: "Yo no hablé de Lionel Messi en la prensa por más de un año. Y Beckham tampoco. Nosotros queríamos respetar a la familia. Esta es únicamente una decisión de Messi y Antonela".

Por último, explicó: "Yo veía que lo de París se podía poner un poco más difícil, lo de Barcelona y también lo de la liga saudí. Siempre me mantuve con fe y con una confianza enorme de esta propuesta para Lionel y su familia en Estados Unidos. Yo estaba convencido de que era la mejor decisión, después escuché a Lionel decir que iba a venir a Miami, aunque ya lo sabía un poco antes, y nos hemos ido preparando".

Y cerró: "Es una alegría enorme, va a cambiar el fútbol en Estados Unidos. Va a haber un antes y un después de Lionel Messi. Van a ser capítulos nuevos para el fútbol en este hemisferio".