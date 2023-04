Javier García, durísimo: "Muy malo, entramos boludos"

Javier García, arquero de Boca Juniors, fue muy autocrítico tras la derrota 1-2 ante Colón. "El lunes hay que empezar de nuevo porque tenemos que ganar", dijo.

Nuevamente Boca no estuvo a la altura y perdió un partido que en la previa no podía perder, jugando como local ante un Colón de Santa Fe que además de que iba último en la tabla no había ganado un solo partido en el torneo.