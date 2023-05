"Que se juegue el Mundial en Argentina hizo que se precipitara la decisión de continuar. Estaba en un proceso de replantearme algunas cosas y pensar si continuaba o no. También no hay que dale demasiadas vueltas, es algo que ya pasó, ahora a enfocarse en lo que viene y prepararnos de la mejor manera, no siempre en el fútbol tenés una segunda oportunidad y hay que aprovecharla", comentó Mascherano.

De todas maneras, sabe que "a los entrenadores lo que los termina apoyando son los resultados" y que por eso había decidido no continuar ya que "era consciente de que nuestro paso por el Sudamericano no fue bueno, fue un resultado muy pero muy malo que no esperábamos. Estaba también dentro la posibilidad mía darle la chance a la gente que toma decisiones de tener otras opciones y continuar el proyecto con quien quisieran. Agradecido por el apoyo, que valoren lo que se hizo bien".

javier-mascherano_862x485.webp

Luego, consultado en esta entrevista con TyC Sports sobre Valentín Barco, el juvenil de Boca que ya ama su hinchada y jugará el Mundial Sub-20, expresó: "Estamos muy contentos con su presente. Lo lindo de los chicos cuando les toca debutar en equipos grandes que tienen cierta exposición es verlos jugar con esa naturalidad de Inferiores o Reserva, es lo más lindo que hay. Sigue manteniendo ese nivel y siendo ese tipo de jugador con proyección de selección juvenil".

Por otro lado, Masche habló del presente de Messi: "Es raro, creo que si hay alguien que no merece profesionalmente ese trato es él. Todo lo que ha pasado del Mundial para acá me imagino que debe tener algo que ver, pero al final es una lástima porque en vez de disfrutar de tener un jugador como Leo, renegar, insultarlo y no aprovecharlo y disfrutarlo el tiempo que esté en tu club, es una lástima para la gente de ese club".

Y concluyó: "En cuanto a Barcelona, por mi paso y el cariño que le tiene al club, desearía que vuelva y termine ahí pero no sé si están dadas o no las condiciones, pero a título personal me gustaría mucho que pueda cerrar el capítulo con Barcelona volviendo, ojalá se pueda dar la temporada que viene".