Jeremías Ledesma ya está a disposición de Martín Demichelis

Tras varias semanas de negociación, los dirigentes de River le cumplieron el deseo al entrenador Martín Demichelis que ya tiene al arquero que quería para competir el puesto con Franco Armani, hoy en la Copa América con la Selección Argentina.

Este viernes por la mañana, el arquero de 31 años llegó a la Argentina para realizarse en el mismo día la revisión médica y sellar su vínculo con River entre tres y cuatro años, según trascendió. El club de Núñez abonó alrededor de 3.5 millones 5/8de dólares por su ficha.

En el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ledesma afirmó que aún no habló con el entrenador y que no sabe si jugará ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, a sabiendas de que tanto Armani -en la Copa América con la Argentina- y Ezequiel Centurión -a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza- no estarán presentes.

El arquero formado en Rosario Central sostuvo que está "muy contento de volver a casa y a un gran club". El campeón de la Copa Argentina 2018 se transformará en el cuarto refuerzo de River tras las llegadas de Federico Gattoni, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore que retornó de su cesión en Lanús.