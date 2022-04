Jonathan Calleri se disculpó por agredir a un hincha del Palmeiras

El San Pablo cayó 4-0 y se despidió del Torneo Paulista, y de manera violenta Calleri le tiró el celular a un joven de 14 años.



"Sobre lo que pasó fuera del estadio, me gustaría enviar mis más sinceras disculpas al chico. Fue un momento en el que estaba muy exaltado y eso no debería haber sucedido. Me pongo a disposición para reparar el daño causado al celular", escribió el delantero en sus historias de Instagram.

c3f5b88d-843d-4e9d-8301-9d0bbda05a96.jpg

El futbolista de 28 años perdió el control al ver a un fanático del conjunto rival filmando en el estacionamiento, y las cámaras capturaron el momento de violencia.

Según transcendió, el joven de 14 años se encontraba grabando las reacciones de los jugadores tras perder y al ver la situación, Calleri le tiró el celular al piso. Posteriormente, se lo pudo ver al exBoca señalar al joven con un tono amenazante.

El video no tardó en viralizarle y la acción fue repudiada. Poco tiempo después, comenzó a circular otra filmación que muestra a Marquinhos, también jugador del San Pablo, recoger el dispositivo del suelo y devolviéndoselo al dueño.