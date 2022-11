Jorge Almirón dejó de ser el DT del Elche a un mes de asumir

Jorge Almirón renunció a su cargo como DT del Elche español a solo un mes de haber asumido: dirigió cinco partidos y no ganó ninguno.

Parece chiste pero no lo es. Jorge Almirón renunció este lunes por la mañana a su cargo como DT del Elche, equipo de la Primera División de LaLiga. El ex entrenador de Lanús y San Lorenzo había asumido en el club español hace tan sólo un mes, y dirigió cinco partidos en los que no logró ganar ninguno: empató dos y perdió tres.