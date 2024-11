Jorge Almirón dijo que Carlos Palacios es ideal para Boca

Este domingo, Colo-Colo se consagró campeón de la Primera División de Chile con Almirón como entrenador y con el delantero Carlos Palacios como figura estelar del equipo del exBoca, club que tendría avanzado el fichaje del futbolista chileno.

"Tiene mucho talento, mejoró muchísimo en lo físico, está más completo. No tengo ninguna duda que si va, es jugador para Boca", dijo Almirón.

Sobre su paso por el club azul y oro, el oriundo de San Miguel reflexionó: "Lo disfruté. Más allá que se hable de los penales, fue una virtud que tuvimos y fuimos superiores a todos los rivales, excepto el último tramo ante Palmeiras".

"En el equipo titular había chicos que venían de un parate largo, Marcos Rojo tuvo un parate de casi un año, no sé si hubieran aguantado torneo y Copa; Edi Cavani venía de Valencia de un tiempo sin jugar y se tuvo que adaptar, nos enfocamos en la Copa Libertadores. Me fui porque perdimos la final, pero en el proceso crecimos muchísimo.Fui feliz mientras estuve ahí" agregó el director técnico de 53 años.

Sobre su relación con el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, el ex entrenador de Lanús opinó: "Es el número uno lejos de Boca. Su personalidad lo hace muy fuerte y simple a la vez. Tuve la comunicación justa y correcta con él. Después se escuchan muchas cosas, del armado del equipo, de interferir con los jugadores. De eso no tengo que dar ninguna explicación, con eso estoy en paz".

Y añadió: "No hubo cortocircuito con Riquelme, al contrario. Agradecimiento eterno, siempre fue una muy buena relación. Terminó la final de la Libertadores, para mí fue un golpe muy duro, y me fui; soy de tomar decisiones y no me importó la Copa Argentina, sentí que en ese momento debía tomar una decisión" añadió Almirón.

Por último, el DT fue tajante sobre si tendrá o no un segundo ciclo en Brandsen 805: "Voy a volver a Boca. No sé cuándo, pero lo tendré. Mi gran deseo es ese, las cosas se tienen que dar cuando se tengan que dar".