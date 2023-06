Jorge Almirón ya tiene el equipo definido para recibir a Colo Colo

La primera confirmación es que finalmente Marcos Rojo no jugará: el capitán, quien había vuelto a sumar minutos en el duelo de Reserva del pasado miércoles ante Arsenal tras su rotura de ligamentos, corría con chances de volver a tener acción con el plantel profesional, pero deberá esperar.

El defensor, de 33 años, no fue convocado por Almirón, y todo indica que volverá a jugar en Reserva, el jueves, contra Lanús. Así, su regreso quedaría para el partido del sábado ante el Granate, por la Liga Profesional, o recién para el de la fecha 21, frente a Godoy Cruz. Para colmo, Rojo presentó una molestia este lunes y se realizará estudios.

Por otro lado, el DT de Boca volverá a contar con dos nombres clave: Guillermo 'Pol' Fernández y Valentín Barco. El volante superó una molestia muscular que venía acarreando hace varios días y lo marginó de los últimos dos partidos, por lo que será titular. Mientras que el Colo retornó de la Selección Argentina sub 20, pero será suplente.

pol fernandez boca.jfif Guillermo 'Pol' Fernández se recuperó de una molestia muscular y será titular.

Almirón desarmará el doble '9' que dispuso en la derrota con Arsenal, por lo que 'Pol' Fernández ingresará en lugar de Miguel Merentiel. Además, Luca Langoni será el reemplazante de Sebastián Villa, que no jugará más en Boca luego de que la Justicia lo declarara culpable en la causa por violencia de género hacia su ex pareja, Daniela Cortés.

Esos serán los únicos dos cambios que realizará el entrenador Xeneize. Jorge Nicolás Figal llegaba en duda a causa de una molestia con la que terminó el choque frente al Arse, pero en la práctica de este lunes fue exigido y respondió bien, por lo que continuará como titular.

Así, el equipo de Boca para recibir a Colo Colo será con: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Guillermo 'Pol' Fernández; Luis Advíncula, Darío Benedetto y Luca Langoni.

Leonardo Gil, de Colo Colo, palpitó el cruce con Boca

"Es un gran momento para aprovechar y ganarle a Boca porque viene con varios jugadores lesionados y en duda", dijo el Colo en conferencia de prensa.

Además, aseguró: "A Boca hay que respetarlo porque en su cancha es fuerte y la gente empuja. El jugador saca siempre ese plus, lo he vivido, y sé el ambiente que se va a generar". En la misma línea, Gil agregó: “Me tocó jugar varias veces en La Bombonera y conozco el ambiente, lo que será y se va a transmitir. Igual, me tocó ir cuando estaba Román, que era otro Boca, no creo que el Boca de hoy sea el muchos años atrás".

Por último, anticipó que "es un rival que, si estamos concentrados y corremos los 90 minutos, y finos en los últimos metros, se le puede ganar". Y no se achicó: "Vamos con confianza, porque somos 11 contra 11. Pasar de fase es algo que hace tiempo no se puede conseguir y lo tenemos ahí, nada está perdido. Vamos con ilusión".