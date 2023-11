Jorge Bermúdez habló tras la derrota de Boca Juniors en la Libertadores

Se sabe que este es un año electoral en el Xeneize. Con Jorge Ameal, como presidente, más allá que en la parte del fútbol propiamente dicho, el que lidera es Riquelme junto al Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermudez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado.

En esos cuatro años, el máximo objetivo siempre fue la Libertadores, como el de todos los hinchas. En Boca existe una obsesión por la Copa que, tal vez, en otros clubes no existe. Y cada año que pasa la presión se hace más fuerte. De las cuatro que jugó, en 2020 fue eliminado por Santos en semifinales; en 2021, quedo al marge eliminado por Atlético Mineiro en octavos por penales con polémica; en 2022 lo limpió Corinthians en octavos también por penales, y en esta ocasión perdió la final contra el Flu.

El Patrón, esta vez salió a bancar a los jugadores y habló específicamente de lo que sucedió con Frank Fabra. "Sé que hay impaciencia, intranquilidad, pero él no puede perder la fe en lo que hace y en la institución se tiene muy claro lo que es Frank Fabra. Marcelo tiene 35 años, ganó todo en Europa y acaba de ganar su primera Libertadores. Felipe Melo cumplió 40. Y Frank es un símbolo de Boca", explicó Bermúdez.

image.png

Luego detalló: "Más allá de que lógicamente tenga sus aspiraciones, en el Mundo Boca siempre se le respeta, admira. Hoy agachamos un poco la cabeza y se aguantan esas críticas y todos los comentarios que no se pueden controlar, pero que no van a desestabilizar la posición de Fabra en el club. Esperamos que quiera seguir adelante, que quiera seguir luchando porque llegar a una final de Libertadores es un premio", comentó el campeón de la Libertadores con el Xeneize como jugador.

Embed La palabra del Patrón: en #BalónDividido, @patronbermudez salió a bancar a Frank Fabra tras la expulsión en la final.



"En la institución, se tiene muy claro lo que es Fabra. Es un símbolo de Boca, se le respeta, se le admira".



Vía @espnfutbolcol pic.twitter.com/ZjN7ESqgQE — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 8, 2023

Por más que mucha gente diga ‘es un fracasado', yo digo, no, no. Llegar a la final de Libertadores no es de fracasado... ¿Entonces cuántos fracasados hay en el fútbol? Es un honor, un orgullo, gana uno solo. Frank tiene que continuar con esa lucha por ganarla porque el club cree en él y ojalá él también quiera hacerlo”, dijo el colombiano.