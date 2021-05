"Hubo una campaña descarada e irrespetuosa hacia nuestro trabajo. Todos los equipos del futbol mundial tienen partidos buenos y malos. Estamos en un proceso y se cuestiona nuestra labor, que solo tiene tres meses y medio", declaró Pizzi en conferencia de prensa.

El malestar de Pizzi con parte de los medios de comunicación se basa en los rumores sobre su supuesta salida de Racing y la llegada de Antonio Mohamed en su reemplazo.

"No me he desviado ni un centímetro de lo que creo y lo he expresado muchas veces. Los procesos necesitan tiempo. Hay muchísimas cosas en este club que se tienen que mejorar y nosotros lo intentamos de nuestra parte", continuó sobre su compromiso al frente del primer equipo blanquiceleste.

Pizzi, de 52 años, además reconoció que tuvo una reunión con el presidente de la institución, Víctor Blanco y al respecto sentenció que no va a dar detalles de ese encuentro porque son "conversaciones privadas".

"No voy a hacer comentarios de la reunión que tuve con Blanco. Son conversaciones privadas que prefiero guardármelas para mí, y seguir trabajando de la misma forma", comentó.

Sobre el rendimiento de esta noche de su equipo ante el conjunto brasileño, dirigido por el técnico argentino Hernán Crespo, aseguró que fue "un buen partido, con mucha concentración, porque se cumplió con lo planificado".

"Creo que tuvimos la agresividad, la concentración, la imaginación y la actitud. Hubo mayor precisión, encontramos la profundidad que no encontramos en otros partidos. Debemos mejorar para conseguir una regularidad que las continuas bajas no nos permitieron", continuó.

"Hemos utilizado un montón de variantes. Tenemos buen recambio y el calendario nos apremia, porque no podemos jugar como lo estamos haciendo en cuanto a los días de partidos", concluyó Juan Antonio Pizzi.