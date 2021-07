Biles tiene 24 años y salió cuatro veces campeona olímpica en Rio 2016. En un principio se dijo que su baja era por una lesión pero luego se conoció el verdadero motivo. Dentro de la competencia, finalmente Estados Unidos se llevó la medalla de plata y Rusia fue el ganador. La gimnasta recibió su medalla sonriente y fue después cuando en primera persona aclaró que sentía una fuerte presión psicológica ante el reto de sus finales en Tokio.

"No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", comentó haciéndose referencia a declaraciones recientes de la tenista japonesa Naomi Osaka, quien también habló públicamente de su salud mental y los problemas que estaba experimentando ante la presión mediática.