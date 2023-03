Tras el empate 2 a 2 con Países Bajos, el "Toro" marcó el 4-3 definitivo en la tanda de penales y selló la clasificación a semifinales. "Me dio un poco de alivio, de tranquilidad, un poquito más de confianza... El arquero me quiso picantear antes de patear pero no le entendía nada. Quiso hacer la del Dibu y no le salió. Después no pude convertir más en el Mundial, no estaba en condiciones físicas para dar el cien por ciento pero yo contento porque los compañeros que entraron lo hicieron de la mejor manera", contó.

Con respecto a ese penal, confesó: "Tenía decido abrir y el destino me hizo frenar y cambiar de palo. En el momento decidí cambiar porque iba a patear arriba a donde se tiró el arquero". ¡Menos mal! Mientras que sobre la designación de pateadores expresó: "Nos reunimos, Scaloni empezó a tirar nombres y yo obviamente le dije que quería patear. Uno es delantero y yo en el club pateo penales, en la Selección cuando no está Leo y Lea (Paredes) que son los designados también, en Copa América pateé".

lautaro-martinezjpg.webp

Mientras que sobre la tremenda final con Francia comentó: "Disfrutamos 80 y pico de minutos en los que fuimos muy superiores. Como dijo Tagliafico, era para poner en un cuadro la final que hicimos. Después estar 2-2, yo entrando en calor, sufriendo mucho. De la nada dos goles. En el alargue, cuando te toca entrar lo vivís con más tranquilidad. Desde afuera es interminable el partido. Es un sufrimiento constante".

Y concluyó en esta charla con TyC Sports sobre el momento en el que Messi marcó el 3-2 ante Francia: "Yo por dentro pensaba 'Es nuestra, la llevamos'. En ese córner, dije 'Defendemos esta y ya es nuestra', y vino el penal y se me vino todo abajo. Por suerte tenemos un animalito en el arco, increíble. Fue una final soñada, sufrida, pero después se disfruta el doble".