Leandro Díaz pidió disculpas por sus declaraciones contra Gimnasia

Al finalizar el emocionante clásico entre el Pincha y el Lobo , varios jugadores de Estudiantes hicieron declaraciones polémicas pero fue Díaz quien mostró toda su furia y desató el escándalo:Cabe destacar que el delantero fue le autor del gol que igualó el clásico 4-4.

Tras desatarse el enojo de Gimnasia, que incluso anunció que iniciaría acciones legales contra el jugador por sus declaraciones, Leandro Díaz decidió pedir disculpas publícame mediante las redes sociales de su institución.

“Buenas, soy Leandro Díaz, le quiero pedir a toda la gente de Gimnasia, a los socios, le quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer. Estaba caliente, estaba enojado, tenía las revoluciones a mil, uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir, y me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido, y nuevamente le quiero pedir disculpas, les mando un abrazo muy grande. Y espero que estén bien”, expresó el jugador del Pincha.

La palabra de Leandro Díaz — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 6, 2021

