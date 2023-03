La revista inglesa Four Four Two publicó la nómina de los cien jugadores más destacados desde el 2000 hasta la actualidad y hay otros seis argentinos.

Lionel Messi sigue cosechando récords y distintos reconocimientos a nivel internacional. Luego de ganar el premio The Best al mejor jugador del 2022, el campeón del mundo con la Selección Argentina fue declarado el mejor jugador del Siglo XXI según la reconocida revista inglesa Four Four Two (442).