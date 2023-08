Lionel Messi: la final, su adaptación, el balón de oro y su felicidad

"Llegué con mucha ilusión y si bien fue una sorpresa estar en la final para la gente que no nos ve en el día a día, nosotros nos habíamos preparado porque nos veíamos capaces de hacerlo", aseguró el argentino. Y agregó: "El equipo mostró un crecimiento muy grande, sobre todo desde la llegada de Tata (Martino), y es muy importante ya haber cumplido el primer objetivo".

Messi explicó los motivos de su decantación por Miami e hizo hincapié en que no se trató solo de una decisión deportiva. "Pasó por muchas cosas que hicimos que pensemos y decidamos con mi mujer y mis hijos: ellos fueron parte de la decisión. No pienso en dejar un legado, yo solo vine a jugar al fútbol, que es lo que disfruté hacer toda mi vida", afirmó.

messi_862x485 (1).webp Messi va por otro premio individual.

Al mismo tiempo, dejó en claro que "estoy muy feliz por la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo sino por como mi familia disfruta la ciudad, esta nueva experiencia y el recibimiento de la gente en Miami y Estados Unidos en general, el trato fue espectacular" y se mostró sumamente agradecido.

En cuanto a la adaptación, Messi explicó que "todavía me estoy terminando de acomodar, todavía no tenemos casa pero estamos muy cómodos", y sumó que "es una ciudad de muchos latinos y eso hizo que sea más fácil acomodarse porque los latinos son más cercanos, te demuestran cariño y cercanía".

Aunque luego, enumeró los factores que hacen que todavía no se sienta al 100%. "Venía de un mes de vacaciones y al principio me costó un poco los entrenamientos, hace mucho calor y hay mucha humedad pero me fui adaptando", comenzó. Y siguió: "No tengo ningún problema tampoco con las canchas sintéticas, en Inferiores siempre jugué en esas canchas y si bien pasó mucho tiempo no tengo problema en adaptarme otra vez".

Más allá de todo, Leo recordó su triste salida de Barcelona, la adaptación de su familia a París, y su posterior partida de la capital francesa, y aclaró que "gracias a Dios esta vez es todo lo contrario, estamos donde queremos estar y muy felices".

Por último, Messi se refirió a la chance de ganar el balón de oro y el premio al mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada. "Siempre lo dije, son premios muy lindos y me generan mucho orgullo porque es un importante reconocimiento a lo individual, pero para mí lo más importante es siempre los premios grupales, y después de haber conseguido el Mundial que era mi sueño y mi premio más grande, no pienso en eso. Si llega bien y sino no pasa nada, tuve la suerte de cumplir todos los objetivos que me fui planteando en mi carrera y ahora tengo nuevos en este club", dijo.

Más frases de LIonel Messi

Sobre su arribo: "Cuando llegué era un comienzo de cero porque había un nuevo entrenador y nuevos jugadores que llegaron. Sabíamos que era una posibilidad, después de como venían los últimos resultados, para empezar a cambiar las cosas y fijarnos objetivos difíciles pero para los que estábamos preparados. Pudimos competir incluso contra equipos muy competitivos como los mexicanos, que tienen grandes jugadores, pero hay que seguir creciendo y apuntar más alto, no quedarse con lo que hicimos".

Sobre la posibilidad de ganar el primer título, el sábado ante Nashville: "Sería increíble, para mí y para toda la gente del club, que está apostando a seguir creciendo, a un cambio grande. Ganar títulos ayuda muchísimo. Sería impresionante. Es muy lindo cómo la gente del Inter viene cada partido a alentarnos, a acompañarnos. Nos tocó jugar muchos partidos de local y siempre con el estadio lleno. Es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.