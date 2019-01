Los dichos de Carlos Tevez armaron revuelo en Boca

Uno de los ex jugadores del club que se hizo eco de las declaraciones de ‘Carlitos’ fue Jorge Bermúdez. El Patrón, campeón de todo en Boca, le pegó duro al punta y manifestó en charla con ESPN: “La realidad es que Carlos no es ídolo jugando al fútbol hoy en día. Y todo esto le quita fuerzas para su futuro inmediato. Se cree más importante que el club, sus compañeros, el presente y el pasado. Eso es lamentable. Su fútbol no es productivo hace rato y no está para competir. Si Alfaro pone a Wanchope Abila en una pierna, es más”.

José Basualdo, fue otro de los que opinó al respecto y en declaraciones a Fox Sports sostuvo: “No era el momento. Hubiese estado bueno que estén los dos, para que el otro pudiera haberle respondido, pero ya está. No sé si tiene razón o no, expresó su malestar”.

ADEMÁS

El Gobierno eliminó la Secretaría de Deportes por medio de un DNU

A su vez, en la dirigencia tampoco gustaron las palabras de Tevez. Se dice que había un pacto para no salir a hacer declaraciones y el delantero lo terminó rompiendo y, de alguna manera, generando un clima tenso que era lo que se quería evitar.

En las redes sociales, la gran mayoría de los hinchas de Boca que se expresaron sobre este tema se pusieron en la vereda de enfrente del ídolo. Por ejemplo:

Embed En donde quedo ese apache que amaba a boca como todos nosotros? Habra quedado en china? Q se vaya a buscarlo y le haga un favor al club... — Guillermo Rodriguez (@guilleboca20) 28 de enero de 2019

Embed #Tevez tus de declaraciones dan vergüenza..los hinchas o necesitamos estás boludeces ahora @BocaJrsOficial — Anitha (@AnaLacolominer) 29 de enero de 2019

Alfaro no lo pone de titular

Por lo pronto y hablando estrictamente de la parte futbolística, el jugador de Fuerte Apache no será de la partida el jueves ante San Martín de San Juan, en uno de los pendientes que tiene el elenco de la Ribera. Más allá de que su partido ante Newell’s no fue bueno y encima su reemplazante, Mauro Zárate, terminó siendo importantísimo para que el Xeneize al menos pueda sumar una unidad, Gustavo Alfaro le dará descanso para que llegue en óptimas condiciones al enfrentamiento del domingo con Godoy Cruz en la Bombonera.

Teniendo en cuenta esto, un probable para jugar ante el Santo sanjuanino sería con: Esteban An drada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Naitan Nández, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón Abila.

La lista de concentrados la integran, además: Marcos Díaz, Marcelo Weigandt, Agustín Heredia, Kevin Mac Allister, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Carlos Tevez y Dario Benedetto.