Los ex de River quieren volver, pero en la era Gallardo los regresos no son lo que eran

En esta cuarentena hubo un desfile de jugadores que se fueron en los últimos años y que no dudan en ponerse al servicio de un regreso luego de salidas millonarias que no tuvieron el mismo impacto en lo deportivo. Los casos más evidentes son los de Manuel Lanzini, Gonzalo Pity Martínez, Matías Kranevitter, Sebastíán Driussi y Lucas Alario. Pero para todos ellos hay un dato que desalienta ya que Gallardo es poco proclive a los regresos.

Saviola y Aimar los primeros ejemplos demuestran que se les complica cuando no pueden bancar la exigencia. Al Payasito le jugó una mala pasada su lesión en el tobillo por eso jugó apenas 2 partidos con 45 minutos. A Saviola le costó la readaptación y en un equipo armado tuvo sus chances pero no logró afirmarse en esos 17 partidos donde no alcanzó a gritar un gol.

“Me hubiera gustado que sea de otra forma, con más participación, gritando goles, pero se dio así y estoy agradecido a la posibilidad que me dio Marcelo Gallardo, estaba el equipo armado y con un nivel de exigencia a la que no me pudo acoplar”, contó Saviola al decidir su retiro.

Los casos de Lucho González y D´Alessandro dan un salto de calidad porque ambos jugaron un poco más pero en ningún momento lograron ser piezas fundamentales. D´Alessandro apenas jugó de titular 5 veces en ese 2016 pero al menos pudo ir de arranque en la recordada final de la Copa Argentina del 2016 ante Central. El Cabezón de todos modos sumó minutos también en la final de la Recopa y jugó al máximo de sus posibilidades en un año de recambio muy fuerte que tuvo el equipo.

Mientras que Luis González que se sumó para las semifinales de la Copa Libertadores del 2015 y luego de un buen inicio su imagen se fue desdibujando con sólo 13 partidos de titular sobre los 32 que jugó. Lucho González luego se iría a jugar a Atlético Paranaense donde pudo tener la continuidad que no consiguió en su regreso a River sumando más de 150 partidos y el título de la Copa Sudamericana 2018 como titular indiscutido.

Por último, el Chino Rojas fue el único con segunda chance en la era Gallardo. Luego de irse en 2015 en libertad de acción en un gran nivel regresó desde Cruz Azul en la misma condición pero ya no fue el mismo y en ese año y medio en se fue diluyendo hasta jugar apenas 1 partido en el último semestre cuando Gallardo decidió no tenerlo más en cuenta.

Dos que lo intentaron pero no pudieron fueron Teo Gutiérrez y Martín Demichelis. El ex zaguero de la selección contó: “Tuve dos chances de volver a River con Marcelo Gallardo, en una no se pudo porque justo en mi equipo se lesionaron varios centrales y no me dejaron y en la otra eligieron a otro jugador, las decisiones fueron de Gallardo y está muy bien”. Mientras que a Teo le avisaron que no había lugar a mediados del 2016 luego de una salida muy desprolija en 205 tras el histórico triunfo ante Cruzeiro.