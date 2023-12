Los primeros cuatro refuerzos de la Liga Profesional 2024

River sumó a Nicolás Fonseca, volante central de 25 años italiano, proveniente de Montevideo Wanderers. Tiene buena técnica y panorama para distribuir el balón y competirá con Matías Kranevitter y Bruno Zuculini (si se queda) para ser el 5 del Millonario, que probablemente no cuente con Enzo Pérez el próximo año. El club de Núñez le compró al club uruguayo el 60% de su pase a cambio de 2.257.000 de dólares.

image.png

La prioridad de River en este mercado de pases es traer un lateral derecho ya que solo cuenta con Andrés Herrera como jugador natural en esa posición. De hecho, en ese puesto el entrenador se ha inclinado por Santiago Simón que es volante y no le ha ido bien. El Millonario tiene como primera opción a Leonardo Godoy, campeón de la Copa Argentina con Estudiantes, y como segunda a Juan Barinaga, de Belgrano de Córdoba. También le interesa el arquero Santiago Mele, ex-Unión que hoy está en Junior de Barranquilla.

Después, Godoy Cruz le compró el 70% del pase de Tomás Pozzo a Independiente y se quedó con el volante de 23 años, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados a principio de año, lo que lo marginó de las canchas por un largo tiempo. Además, Carlos Tevez le comunicó que no lo iba a tener en cuenta de cara a la nueva temporada. "Hoy luego de 15 años me toca alejarme del club en el que nací, crecí y formé como profesional. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron y acompañaron en este camino", se despidió el jugador del Rojo, club al que desea volver en el futuro.

image.png

Por su parte, Independiente de Rivadavia, el recién ascendido a Primera División como campeón de la Primera Nacional, ya tiene al arquero Mariano Monllor como primera nueva cara. "Esta nueva etapa es un paso muy importante en mi carrera, me voy a encontrar nuevamente con Rodoldo de Paoli, que me dirigió en Liniers y Barracas", expresó el 1 de 33 años que llegó en condición de libre y jugó en Defensores de Belgrano, Barracas, Acassuso, Dock Sud, Liniers y San Martín de San Juan.

image.png

Por último, Unión concretó el regreso de Lucas Gamba. El delantero de 36 años, que arribó con el pase en su poder desde Central Córdoba, jugó entre 2014 y 2018 en el Tatengue, etapa en la que fue parte del regreso del club a Primera División. "Estoy muy ilusionado de volver al club, hace tiempo que lo quería. Elegí a Unión por sobre otros clubes por el cariño que le tengo", aseguró el mendocino.

El mercado de pases de Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo

Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo aún no sumaron refuerzos, pero tienen jugadores apuntados y bajas. Al Xeneize le interesa Vidal, Banega y Soteldo y no seguirán Roncaglia y el Pulpo González. La Academia va por Zuculini, Fausto Vera y Miramón, mientras que ya se fueron Aníbal Moreno y Emiliano Insúa. El Rojo quiere a Weigandt, Izquierdoz, Adrián Martínez y Ávalos y se marcharon Pozzo, Mulet y Sarrafiore. Por último, San Lorenzo quiere retener a Batalla, comprar a Palavecino y se le fue Jalil Elías.