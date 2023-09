Luis Rubiales renunció a la presidencia de la RFEF tras el escándalo

Este domingo, Rubiales publicó una carta en sus redes sociales en la que confirmó su decisión de dejar el máximo cargo del organismo que regula el fútbol español, luego de haber sido suspendido por la FIFA. En la misma, también comunicó que deja sus funciones en la UEFA, donde era vicepresidente del ruso Alexandr Ceferin.

"Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", explicó en la carta.

rubialesbeso.jpg El momento previo al beso sin consentimiento de Rubiales a Hermoso.

Si bien en primera instancia Rubiales se había negado a renunciar, la suspensión que recibió de parte de FIFA, pero también las resoluciones de la propia RFEF -se le retiró el sueldo y el derecho a coche oficial, entre otras medidas, aunque descartó anticipar las elecciones- hicieron que cambie su decisión.

Además de las sanciones deportivas, el dirigente también tiene abierta una causa en su contra en la Justicia española "por agresión sexual y coacciones". De hecho, recientemente la fiscal Marta Durántez le solicitó a las autoridades australianas que analizaran el proceso contra él para determinar si es considerado un delito en ese país ya que el hecho ocurrió en Sydney.

Gracias a todos. https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo", agregó Rubiales en la carta publicada.

La carta entera de Luis Rubiales

"Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido.

Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo.

Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta.

Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la RFEF.

No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo.

Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo.

Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos”.