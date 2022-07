Luis Suárez descartó la posibilidad de llegar a River

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", dijo el atacante de 35 años por el diario El País de Uruguay.

Y siguió: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando.

Suárez, quien finalizó su contrato con el Atlético de Madrid, le reclamó además a Nacional de Montevideo, su exclub, que no haya iniciado tratativas para repatriarlo.

"Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", agregó.

El delantero oriental fue el objetivo de River en este mercado para reemplazar a Julián Álvarez, quien fue transferido al Manchester City, pero al quedar eliminado de la Copa Libertadores de América, no podrá seducirlo con participar del torneo sudamericano.

Además, Suárez necesita rodaje para llegar de buena forma física al Mundial de Qatar y estaba cerca de su país, con lo cual River podía haber sido un buen destino para su carrera.

La derrota en la serie de octavos de final con Vélez Sarsfield le esfumó al Millonario la posibilidad de continuar con las tratativas de fichar a su refuerzo estrella y ahora Suárez esperará una nueva oferta para definir su futuro, seguramente en Europa.