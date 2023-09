Manchester United apartó a Antony por denuncia de violencia de género

La denuncia y pruebas de múltiples abusos de la DJ Gabriela Cavallin en contra del extremo sudamericano, hicieron que el United se tome “muy en serio” el asunto que gira en torno a su jugador y decidiera apartarlo del grupo sin entrenamientos hasta “abordar las acusaciones” en contra del futbolista.

Además, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó hace unos días que tomó la decisión de apartar de la Canarinha al jugador de 23 años para "preservar a la supuesta víctima, al propio futbolista" y al plantel dirigido por el técnico Fernando Diniz.

"El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony. Los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales deberán volver a entrenar el lunes. Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", informó la institución.

Y agregó: "Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de salvaguardar a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los sobrevivientes de abuso”.

Por otro lado, el ex Ajax se manifestó en sus redes sociales y reiteró su inocencia ante las acusaciones en su contra: "He acordado con el United tomarme un período de ausencia mientras abordo las acusaciones formuladas en mi contra. Esta fue una decisión mutua. Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado, cooperaré plenamente con la policía".