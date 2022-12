El defensor es titular en la Selección Argentina y juega en el Benfica de Portugal, aunque es reconocido hincha del Millonario.

"Nico, te deseo que salgas campeón", dijo el técnico, y luego se animó y lanzó el pedido: "Sé que sos de River, vení a retirarte a River".

Después, el técnico del Millonario, que fue compañero de Otamendi en Manchester City y en la Selección, agregó para seducirlo: "Te va a homenajear todo el fútbol argentino".

"Tiene 34 años y es uno de los mejores defensores del Mundial", cerró Demichelis, quien defendió la camiseta albiceleste en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde estuvo muy cerca de ganar el máximo trofeo.

"Argentina va a jugar los siete partidos", había asegurado Micho hace unas semanas. "Me estaban esperando (para criticarlo si no pasaba)... No fue un deseo, fue una afirmación, por creer en ese grupo, en ese cuerpo técnico y la capacidad de los chicos", aclaró y contó: "Nos tienen ilusionados, como dice la canción. 'Nos volvimos a ilusionar'".

ELOGIOS A MESSI

Por otro lado, se refirió al excelente presente de Lionel Messi en este Mundial: "Me gusta verlo enojado. Eso transmite muchísimo para el resto de los compañeros. Está en una etapa de madurez, donde quizá piense que puede llegar a ser su último Mundial. Está dando todo, bien rodeado. Él no tolera el no ganar. Bienvenido sea que lo tengamos en este estado de ánimo. Independientemente de si Leo aparece o desaparece, en cualquier momento puede desequilibrar. Hay muchísimos jugadores buenos, pero los genios hay que respetarlos, porque en algún momento aparecen, como está apareciendo en todo momento. Ojalá aparezca de nuevo en la semifinal".