Mascherano: "todo lo que pase el responsable voy a ser yo"

Tras el empate, Mascherano dijo: "El análisis es que a mi manera de ver fuimos el equipo que llevó el peso de partido. Lamentablemente en esa jugada aislada del pena, que a mi criterio es dudoso, lo que si valoro es la búsqueda de ir por el partido. Los primeros 15 o 20 minutos generamos varios situaciones de gol".

Y agregó: "En el segundo tiempo nos costó al principio pero con los cambios generamos más situaciones. Nos pega de lleno el mazazo del penal. Me quedo con lo positivo y tener el premio del final. Me quedo con eso, con no perder. Empezar perdiendo es un problema en estos torneos".

Consultado sobre el protagonismo de la selección dijo que "todo está claro... que la realidad es que cada vez que compite la Argentina es obviamente pelear por lo más alto que esta vez es pelear por entrar a los Juego Olímpicos", explicó. Sobre su responsabilidad sostuvo: "Todo lo que pase el responsable voy a ser yo. Me siento respaldado y seguido por los jugadores", aclaró.

Sobre los cambios para la fecha que viene: "Todos están en condiciones de jugar, en ese sentido tenemos la tranquilidad de que los once que inician puede ser reemplazados en cualquier momento. Las soluciones que no encontramos al inicio, las podemos encontrar en el banco de suplentes. Ya evaluaremos a partir de mañana cómo podemos formar ante Perú analizando todo".

Claudio Echeverri: "hicimos un gran primer tiempo"

Claudio Echeverri la joya de River que ingresó en la segunda parte dijo: "Hicimos un gran primer tiempo, tuvimos muchas situaciones de goles y no pudimos convertir. Nos llevamos un punto que es importante para no perder, con un gusto amargo, pero rescatamos un punto", empezó.

Y agregó que "Mascherano me pidió que juegue, que pida la pelota y gambetee, lo que suelo hacer siempre y eso traté de hacer pero ya era difícil ellos estaban cerrados atrás".

La próxima parada para el equipo de Mascherano será este miércoles desde las 20 ante Perú, que comenzó con el pie derecho ante Chile por 1 a 0. Más temprano, a las 17, jugarán Paraguay y Uruguay. Por su parte los chilenos tendrán libre en la fecha 2.