Maximiliano Rodríguez anunció su retiro con un emotivo video

Así lo expresó el mediocampista, que publicó en sus redes sociales un video emocionante en el que anunció su retiro del fútbol profesional después de una extensa y maravillosa carrera a la que le puso fin con la edad de cuarenta después de defender la camiseta de la Lepra, la de Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool y Peñarol.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, manifestó Maxi frente a la cámara que lo filmó.

Justamente, por esas cosas del destino, la Fiera da a conocer esta noticia tres días posteriores de haber sido ovacionado por todo Parque Independencia tras marcar el gol del triunfo en el partido que Newell’s le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo de la Liga Profesional.

"Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el baby fútbol y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimenté bien”, continuó Maxi mientras las imágenes proyectaban sus inicios y goles en las inferiores leprosas.

El debut de Maximiliano Rodríguez en Newell's fue en 1999. Tres años más tarde, llevó su magia a España y fichó con el Espanyol de Barcelona, para luego llegar a Atlético Madrid. En Europa también jugó en el Liverpool, donde ganó la Copa de la Liga 2011-12. Inmediatamente decidió regresar al club de sus amores y allí permaneció hasta 2017, cuando por diferencias con la dirigencia se fue a Peñarol de Montevideo. Pero dos años más tarde volvió a Rosario para iniciar su tercer ciclo en la institución hasta el día de su retiro.