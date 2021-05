Milton Casco respaldó a Carrascal: "Es un gran jugador"

“Carrascal es un gran jugador que tiene cosas extraordinarias, cualidades que no le he visto a otro y hay que tener en cuenta que es muy joven”, manifestó el lateral en declaraciones a la señal ESPN, donde agregó: "El equipo le da la confianza para que él pueda jugar y hacer lo que sabe: gambetear y desequilibrar".

Resulta que Marcelo Gallardointentó acompañarlo y brindarle la seguridad que el futbolista necesitaba. De hecho, le ofreció la diez y le dio lugar en el once titular en varias ocasiones durante la edición pasada de la Copa Libertadores o en algunos encuentros por la actual Copa de la Liga. Sin embargo, el jugador no encontró la regularidad necesaria y fue perdiendo terreno.

En otra parte de la entrevista, Casco destacó que para el Millonario este "fue un buen semestre, completamos el objetivo de pasar a los octavos de la Libertadores, luego de pasar una semana muy dura y jugamos un partido clave con Boca sin muchos titulares, no sé si hubiese sido otra cosa con ellos, pero vas predispuesto de otra manera".

Por último, el ex Newell's, que para el entrenador suele ser polifuncional dentro del equipo jugando en ambos carriles o hasta en la mitad de la cancha, explicó: "A mí me gusta jugar al fútbol en la posición que sea, no tengo por qué decir que no si el técnico me pide estar y disfruto siempre todos los partidos y trato de dejar lo mejor adentro de la cancha".