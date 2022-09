Nacho Fernández negó estar en conflicto con Atlético Mineiro

"Es totalmente falso lo que salió de la prensa de Argentina y, obviamente, se hicieron eco en Brasil. Me cuesta un poco explicar esto porque cómo voy a tener un problema con la comisión técnica si fui capitán el último juego y me permitieron poder viajar para despedir a un amigo", declaró en conferencia de prensa.

Fernández también se encargó de aclarar que no tiene diferencias con el delantero Hulk: "Hace poco estuvimos almorzando en su casa. Él siempre recibe bien a los extranjeros. Salir a explicar estas cosas es un poco incómodo, pero creo que esto necesitaba una explicación para que se cierre acá porque no tenemos ningún problema".

El mediocampista se encuentra trabajando para recuperar la titularidad e hizo referencia a su futuro futbolístico: "Estoy muy contento, me siento muy a gusto. Lamentablemente este año no se nos están dando los resultados. Hay un muy buen grupo. A fin del año próximo empezaremos a ver qué haremos cuando se me termine el contrato, pero todavía falta mucho".

Nacho Fernández tiene contrato con Atlético Mineiro hasta diciembre de 2023 y deberá decidir como continuará su carrera.