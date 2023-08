Olga Carmona, después de ganar el mundial, se enteró que había muerto su padre

"La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista conoció la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", reza el mensaje de la Federación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frfef%2Fstatus%2F1693350809424031985&partner=&hide_thread=false PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Por su parte, la futbolista se pronunció en sus redes sociales con una cariñosa dedicatoria a su padre.

"Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió.

Unas horas más tarde, por la red social X (antes Twitter) se volvió a expresar: “no tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá", completó en su perfil.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F7olgacarmona%2Fstatus%2F1693588389206040884&partner=&hide_thread=false No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño.



Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida.



Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

Este domingo la selección de España se coronó campeona de la Copa Mundial Femenina al vencer por 1-0 a Inglaterra en la final disputada en el estadio Accor del Parque Olímpico de Sídney, Australia.

El papel de Olga Carmona, jugadora del Real Madrid, fue fundamental en el encuentro, dado que marcó el único gol del partido en el minuto 29. Se trata de la primera vez que el combinado español logra el título.

Justo después de anotar en la final, Carmona levantó rápidamente su camiseta para dedicar el gol a 'Merchi', la madre de una amiga que recientemente había fallecido, explicaron medios locales. Sin embargo, lo que Olga Carmona no sabía era que su padre había muerto el día anterior.

La madre y los hermanos de Olga la acompañaron durante el partido, aunque no quisieron revelarle nada para que estuviera concentrada durante el importante evento deportivo.