Óscar Romero: "Esto es por el esfuerzo de mis compañeros"

En referencia a su primer encuentro con el plantel profesional, Romero contó: "Hace bastante que no jugaba un partido oficial y me venia preparando físicamente, pero no es lo mismo estar en un campo de juego y competir".



Al ser consultado por las indicaciones que recibió del entrenador Sebastián Battaglia, el mediocampista reveló: "Me pidió que trate de juntarme con mis compañeros, con los delanteros. Tener sociedad con los mediocampistas y jugar un poco suelto y libre".



"Me quedo con el triunfo y con el esfuerzo de todos", concluyó el paraguayo.

Quién también estaba exultante tras el triunfo de Boca era Nicolás Orsini, autor de dos goles. "Estoy muy contento por haber ayudado al equipo. Es algo que necesitaba después del semestre pasado donde sufrí muchas lesiones", confió.

"Esto sirve para seguir creciendo y me da confianza. Yo trabajo para estar cuando el equipo y el técnico me necesita. A seguir trabajando esto es el comienzo. Pudimos convertir varios goles y más allá de que por ahí lo sufrimos, nos vamos contentos", agregó.



Con respecto a los buenos pases de Óscar Romero, el delantero destacó: "Óscar se movió muy bien. Cada vez que recibe la pelota tiene un buen panorama y nosotros aprovechamos los espacios".



"Yo me pongo contento, a mi me toco estar en ese lugar y siempre hay que ayudar a los chicos. Es importante que ellos entiendan que cuando no les toque jugar tienen que seguir trabajando y a mi también me ayuda que el haga los goles porque me exige", declaró sobre Luis Vázquez.