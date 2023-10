Papu Gómez tras el doping: "No me quiero retirar así"

La palabra del Papu

El Papu subió un video a sus redes y comentó: "Hola, amigos. Recién terminé de entrenar. Como ya todos saben, di positivo en un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de terbutalina. Una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente en una noche de tos de mi hijo más chico, de Milo", explicó el actual jugador de Monza.

Después, remarcó: "Estoy triste, arrepentido. Un accidente doméstico. Después, tuve varios controles antidoping durante el Mundial y en el Sevilla y siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y afuera de la cancha. Y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo", afirmó Papu.

Embed "NO ME QUIERO RETIRAR DE ESTA MANERA, LO QUE MÁS DESEO ES VOLVER A LAS CANCHAS." El Papu Gómez mandó un mensaje en sus redes sociales, luego del comunicado oficial por su doping positivo. pic.twitter.com/RWLIlyrdhc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2023

Por último, habló sobre su deseo de no dejar la actividad a pesar del caso. "No me quiero retirar de esta manera. No quiero que termine mi carrera así. Creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros, jugar con el Monza. Acá estoy, dándole batalla. Voy a seguir dándole batalla y ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar todo el tema", sentenció el campeón del mundo.

La sanción

El mediocampista argentino dio positivo de doping en un control que le realizaron en noviembre de 2022 antes de su participación en la Copa del Mundo de Qatar y mientras formaba parte del Sevilla, informaron desde España.

De esta manera, el futbolista, que actualmente milita en el Monza italiano y de 35 años, recibiría una sanción con dos años de inactividad, por lo que podría decidir retirarse de la práctica profesional.