"La verdad que cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo", contó La Joya.

Y luego soltó la confesión: "Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla".

Paulo Dybala llegó a sus pagos y contó cómo fue el penal que le tocó patear en la tanda definitiva ante Francia.

Por otro lado, el volante de la Roma expresó: "Estoy muerto, creo que en los últimos tres días dormimos cinco horas. Los últimos dos días fueron increíbles. Lo soñé toda la vida, cada uno de nosotros desde que nacemos en un país tan futbolero lo sueña y vivirlo así... No hay palabras".

Y concluyó: "Hoy (por el martes) fue un día inolvidable por lo que nos tocó vivir, por lo que ustedes nos hicieron sentir. Estando tan lejos nos sentíamos muy cerca. Muchos compañeros hablaron, les dijeron un montón de cosas, no los íbamos a defraudar y ahora hay que disfrutar porque somos campeones del mundo".