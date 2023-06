Riquelme presentó su partido despedida: "Messi y Bianchi van a estar"

"Es volver al jardín de casa, será un domingo lindo donde la gente disfrutará mucho y yo disfrutaré mucho también. Me siento afortunado porque es una película para mí, desde el 10 de noviembre (día de su debut) vivo la película más linda que puede soñar un chico", comenzó diciendo Román.

En cuanto a los invitados, Riquelme no confirmó a todos los participantes, pero sí anunció que Carlos Bianchi y Lionel Messi estarán presentes. "Messi va a estar, para mí es un sueño porque es el mejor jugador de todos los tiempos con Maradona y pude jugar con los dos, la va a pasar muy bien porque va a estar en el estadio más lindo del mundo", anticipó.

Riquelme_Messi_Maillot_Boca_Juniors.webp

Y siguió: "Carlos (Bianchi) es más que un entrenador para mí, es el técnico más grande de la historia del club, nos enseñó a competir, a soñar y quien ha hecho que para nuestro club sea tan fácil ganar la Copa Libertadores. Lo quiero mucho, me quiere mucho y va a estar". Además, bromeó: "A (Alfío) Basile lo estoy llamando pero no lo encuentro, je".

Ante la posibilidad de que haya más de una despedida, deslizó: "No sé si habrá otras, somos muchos los bosteros y sé que todos no van a poder entrar, eso me hace sentir raro. Pero esperemos que llegue el 25, disfrutar la Bombonera que será una maravilla como siempre, y después veremos cómo continuamos. Estoy grande, no me da para jugar tantos partidos, quiero disfrutar de cada minuto".

Román no dio detalles sobre la venta de entradas ni la transmisión en vivo del evento, aunque será televisada. En cuanto a los tickets, y a pesar de no estar confirmado, en principio la venta sería solo para socios del club.

Luego, Riquelme se refirió al cariño de los hinchas de Boca: "Cada día que pasa no entiendo por qué me tienen tanto cariño, me lo pregunto siempre. He sido un simple jugador que intentó defender los colores y jugar a la pelota como lo sentía. Mi único miedo es cómo hacer para que el hincha de Boca me respete para siempre y me tenga el mismo cariño". En la misma línea, afirmó emocionado: "Es demasiado cuando un nene me da un abrazo, si no me vio jugar".

Vale recordar que la despedida de JRR iba a ser el 12 de diciembre de 2019, pero fue suspendida debido a que por ese entonces eran las elecciones, en las cuales él participaba por la lista de Jorge Amor Ameal. "Sabía que en algún momento se tenía que dar pero no sabía cuando, esta es mi vida, es estar en casa con mi gente y pasar un gran domingo como hemos hecho muchas veces. Es volver a sentirme futbolista, volver a tocar la pelota, a mirar la tribuna y ver a la gente, a correr como un nene", dijo.

Por último, Riquelme expresó: "Yo siempre soñé con ser futbolista, solo soñaba con debutar en Primera, después todo se fue todo al carajo. Nunca imaginé que me iban a hacer una estatua, que los hinchas me iban a tener tanto cariño, que me iban a hacer un partido. He tenido la suerte de cumplir todo y esto es demasiado. Nada me sorprende de los hinchas de Boca, dije que estaban locos y ese día van a festejar y cantar mucho, y me van a hacer la persona más feliz del mundo". Y cerró: "El fútbol es mi vida y le debo todo a una pelota de fútbol".