River-Boca: la voz de los protagonistas del Superclásico

Uno de los nombres determinantes para el Xeneize en este Superclasico fue Lautaro Blanco, unas de las recientes incorporaciones y que dio la asistencia en el gol de Cristian Medina, habló post partido y dijo: "Hicimos un buen partido. El primer tiempo dominamos bastante El equipo sacó carácter, sacó juego. Vinimos con l idea de ser protagonista, salvo algunos minutos del primer tiempo, dominamos mucho".

A su vez, el defensor central del Millonario, Paulo Díaz, comentó sus sensaciones tras el empate: "Sensación amarga. Nos empataron y después no pudimos revertir la situación para llevarnos la victoria. Nosotros tuvimos las ocasiones más claras. Se encontraron con ese gol. A Franco (Armani) no le habían llegado mucho", empezó.

Luego habló del inconveniente entre Cristian Lema y Franco Armani y dijo: "Se agarró con Armani. Cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en Boca se cree que puede venir a guapear acá", explicó el chileno.

También habló el autor del gol del Millonario, Pablo Solari, que comentó: "La sensación es agridulce porque creo que nosotros impusimos la idea, tuvimos más chances de gol. Ellos no nos estaban lastimando, fue una jugada aislada. En los clásicos no podes regalar nada porque pasa esto y te vas con una sensación a poco por cómo se dio todo, porque ellos no nos lastimaron", detalló.

En un clásico picante que tuvo de todo y que pudo ser para cualquiera de los dos, el Millonario y el Xeneize quedaron a mano. Ahora Boca recibirá en su casa a Belgrano y River viajará a Córdoba para visitar a Talleres por la octava fecha de la Copa de La Liga.