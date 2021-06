River tiene en la mira a la figura de Banfield

Desde Nuñez se comunicaron con Banfield para consultar por uno de los volantes que fue figura en los últimos dos torneos. El futbolista tiene 21 años y gracias a su buen rendimiento despertó el interés de Marcelo Gallardo.

El Taladro respondió y dio a conocer la costosa suma de ocho millones de dólares, por la que estaríann dispuestos a dejarlo ir. Galoppo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 y está cómodo en Banfield, pero un llamado desde River podría cambiar esta situación.



Una de las incorporaciones que tendría asegurada el equipo de Núñez sería Enzo Fernández, el mediocampista que se encuentra a modo de préstamo jugando en Defensa y Justicia. Desde hace rato lo pretende el entrenador.

Por otro lado, Fabrizio Angileri se refirió a los rumores sobre su posible salida del club y dejó en claro que: “No se me cruza por la cabeza irme de River”.



“Como todo jugador, uno siempre quiere seguir creciendo en su carrera, pero estoy muy contento en River y no se me cruza por la cabeza irme. Se vienen los octavos de la Copa y el nuevo torneo. Ahora quiero disfrutar las vacaciones pero quiero aclarar que quiero seguir en el club. No haber ganado una Libertadores con el club es una espina y es un objetivo que tengo en la cabeza y ojalá podamos levantar la copa", agregó.

El lateral izquierdo llegó a River en el 2019 y en 2020 se afianzó como titular. "No se me pasó por la cabeza volver a Godoy Cruz cuando las cosas no salían en River. Sabía que me iba a adaptar, iba a ser clave tener paciencia. Por suerte pude adaptarme y hoy en día estoy en un nivel que me pone muy contento", comentó el futbolista.