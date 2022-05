Roberto Pereyra: "Si tengo que volver a Argentina, me volvería a River"

Actualmente, el volante de 31 años defiende los colores de Udinese en la Serie A de Italia, pero también jugó para Juventus y Watford. Si bien todavía le queda un año de contrato en el equipo italiano, el ex futbolista millonario comienza a replantearse su futuro más inmediato.

En una entrevista con el diario As de España reconoció: "Eso siempre lo piensa uno, hablo con mi familia y me dan muchas ganas de volver cuando veo partidos y esas cosas… También es cierto que ahora tengo una familia, y a mis hijos, y así cambian mucho las cosas, pero sí, cuando lo hablo me dan ganas de volver".

Volvería a River

Al ser consultado sobre su posible nuevo destino, el Tucu tampoco anduvo con vueltas y fue contundente: "Por ahora no tengo nada mirado, pero si tengo que volver a Argentina me volvería a River, si no me quedo por acá por Europa", aseguró.

De esta manera, Roberto Pereyra abrió una puerta para su regreso, que podría ser en libertad de acción dentro de un año o antes, siempre y cuando River vaya convencido para repatriarlo.