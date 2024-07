Rodrigo de Paul salió a defender a Enzo Fernández: mirá qué dijo

El festejo se viralizó en las redes sociales y la propia Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizó un fuerte comunicado que condena a los “comentarios racistas y discriminatorios” que realizaron los jugadores argentinos en la obtención del titulo.

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo de Paul defendió a su compañero Enzo Fernández: “Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste”.

En declaraciones radiales y de streaming, Rodrigo agregó: “Hay malicia con eso (por repudiarlo en las redes sociales), lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído”.

Esta situación le trajo varios problemas a Fernández hasta en el Chelsea, equipo en el que juega, ya que varios de sus compañeros lo dejaron de seguir en redes sociales: “Hacer eso me parece al pedo. Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show”.

El jugador de la “Albiceleste” y del Atlético de Madrid de España realizó estos dichos al referirse al escándalo que involucra a Fernández, que fue acusado de racista y homofóbico luego de que se filtrara un video de los jugadores de la Selección durante los festejos de la Copa América 2024.