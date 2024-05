Rosario Central cayó en Montevideo y jugará el repechaje de la Sudamericana

Leonardo Fernández, a los 32 minutos de la primera parte y a los 38 del complemento le dio la victoria al conjunto uruguayo, que avanzó a los octavos de final del máximo certamen continental de clubes. Agustín Módica le dio esperanzas a la visita al igualar a los 21 de la segunda mitad.

Embed

A Rosario Central no le quedaba otra alternativa que ganar en Montevideo para seguir en carrera en la Copa. Sin embargo no se vio en sus jugadores esa actitud para salir a buscar el partido de entrada. Faltó presión y en los 45 minutos iniciales fue casi todo de Peñarol, que clasificaba con el empate pero no se conformó.

El Carbonero, con un inspirado Leonardo Fernández, manejó el ritmo del encuentro en esa etapa inicial y se fue al descanso en ventaja pore la mínima diferencia gracias a un golazo de su conductor, quien a los 32 tiró una pared con un compañero, eludió a un defensor canalla y con un zurdazo alto sometió a Jorge Broun.

El equipo rosarino careció en ese segmento de volumen de juego, fue lento, sin sorpresa. Pareció una escuadra sin alma que deambulaba por el campo sin fe, sin esperanza.

Central se despertó en la parte complementaria en la que desde el primer minuto buscó el empate. Y lo consiguió sobre los 21 cuando Jaminton Campaz recuperó una mala salida de Javier Méndez, sacó un zapatazo bajo de fuera del área que fue rechazado por Washington Aguerre y el rebote le quedo servido a Módica para que empujara la pelota a la red.

Y enseguida tuvo otra chance el Canalla, pero esta vez respondió Aguerre. Parecía que la hazaña no estaba lejos de concretarse.

Pero en el minuto 38 Peñarol hilvanó una jugada veloz en la que triangularon Silvera, Cabrera y Fernández, para que este último, que había desaparecido en el complemento, dejase su sello en la red y asegurara la clasificación para el conjunto aurinegro.

Para Central queda el consuelo de jugar un repechaje ante uno de los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y si logra avanzar a los octavos de final, posiblemente tenga un refuerzo de lujo: Ángel Di María, quien se daría el gusto de jugar el segundo semestre para el club que lo lanzó a la fama.