San Lorenzo no hizo pie en Arroyito y cayó ante Central

El Canalla dio indicios de predominio desde el comienzo y quiso dormir de entrada al Ciclón luego de un desborde de Martínez Dupuy por derecha que fue neutralizado por un defensor azulgrana, aunque despertó las alarmas de todo el cuerpo técnico visitante y prendió las ilusiones del Kily y compañía.

Cuando los de Boedo se acomodaban de esa primera aproximación, Central fue determinante y golpeó en el momento justo. Es que a los 12 minutos, tras un tiro libre desde tres cuartos de campo que ejecutó Luciano Ferreyra, Facundo Almada leyó la jugada antes que Torrico y anticipó al arquero con la punta del pie para que la pelota ingrese al arco sin inconvenientes.

Desde allí, el elenco de González fue dueño absoluto del juego ante un San Lorenzo que no lograba enlazar dos pases seguidos, estaba largo y solo dependía de una ocurrencia de Óscar Romero, el único de los paraguayos que fue titular, porque no encontraba a nadie de su talla para poder adelantar al equipo. De hecho, los rosarinos tuvieron la chance de mover el tablero a dos, pero Lucas Gamba no tuvo buena puntería en el área chica después de un rebote que dio el arquero visitante.

Embed ¡Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras disputarse la segunda fecha en la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/qUAyEU5MNf — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 29, 2021

En el segundo tiempo, el equipo de Dabove se despertó de la siesta y fue por el empate. Sin embargo, los tiros de Romero, Pittón y Nicolás Fernández, que había ingresado por Flores para aportar su cuota ofensiva, no fueron de vértigo para Jorge Broun, que desestimó los ataques rivales estando bien ubicado debajo de los tres caños.

Zabala ya había avisado con un tiro a colocar que sopló el palo derecho de Sebastián Torrico, pero finalmente el broche definitivo lo puso Gamba a nueve minutos del pitazo final. El mago de Central, Emiliano Vecchio, brindó un show por izquierda con un desborde hasta la línea de fondo que luego cerró con un pase atrás para que el ex Unión la empuje y ponga el 2-0.

Festejó el pueblo Canalla, ganó bien y cobró vida en la Copa Sudamericana, ya que sumó sus primeras tres unidades en el Grupo A y está a uno de los líderes, Huachipato y 12 de Octubre, con cuatro partidos por delante. Además, llega en alza para enfrentar a Newell's en el clásico rosarino del próximo domingo.

Todo lo contrario para San Lorenzo, que no encuentra los caminos en la competencia y volvió a dejar mucho que desear a nivel internacional, ubicándose al momento en el último puesto de su zona, sin puntos en su haber, y apremiado por el poco margen que da el nuevo formato, en el que solo clasifica el que termina en la cima de la tabla.