SAT dio la nota ante Ferro en el inicio de la fecha

El único tanto de SAT lo anotó Analía Alarcón, a los 16 minutos de la primera etapa.

Con la victoria, la Tele llegó a las 13 unidades y se ubica décima, los mismos puntos que Ferro, que quedó noveno por diferencia de goles; muy lejos del líder Boca, que suma 26 y mañana visitará a Independiente en el último partido de la jornada.

En tanto Banfield también se impuso de visita ante Estudiantes de La Plata por 1 a 0, gracias a la anotación de Natalia Rea, a los 18 minutos de la segunda parte.

Finalmente, El Porvenir y Gimnasia y Esgrima La Plata igualaron 1 a 1. Lali Esquivel puso en ventaja a las Lobitas, a los 46 minutos del período inicial; mientras que lo igualó Michaela Ayala para las locales, a los 10 del tiempo complementario.

La undécima fecha se completará este jueves, de la siguiente mañana:

A las 13: Lanús vs. Rosario Central, Estudiantes de Buenos Aires vs. UAI Urquiza y Huracán vs. Racing Club.

A las 15: Excursionistas vs. San Lorenzo, River Plate vs. Platense y Belgrano de Córdoba vs. Defensores de Belgrano.

A las 17.30: Independiente vs. Boca Juniors.

POSICIONES: Boca Juniors 26 puntos; UAI Urquiza, Rosario Central y Platense 24; Independiente 22; San Lorenzo 21; Racing Club 16; River Plate 15: Huracán 14; Ferro, SAT, Belgrano de Córdoba y Banfield 13; Excursionistas, Estudiantes de La Plata 10; Gimnasia y Esgrima La Plata 9; Estudiantes de Buenos Aires y El Porvenir 5; Lanús 4; y Defensores de Belgrano 3.