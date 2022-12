Scaloni: "El equipo no mereció sufrir esos últimos minutos"

"Estamos satisfechos. El partido de hoy fue muy difícil, ellos hacen una presión muy asfixiante, físicamente estaban más enteros que nosotros. Nos costó el primer tiempo, abrió la lata Leo y después de ahí creo que mejoramos", explicó el oriundo de Pujato.

Y añadió en su descripción: "En el segundo tiempo corregimos algunas cosas y el equipo no mereció sufrir esos últimos minutos porque tuvimos para ampliar la diferencia, hicimos un partido típico de un mundial".

Por otro lado, fue consultado acerca del penal que no le dieron a Argentina por una mano dentro del área y respondió: "No quiero hablar más del VAR porque al final parece que me siento acá para hablar de eso y no me voy a excusar. Tema terminado, hay 42 imágenes para analizarla y ya está la respuesta".

También se refirió al estado físico de Ángel Di María y dijo que espera que esté listo para el próximo partido porque "hoy no estaba en condiciones", aunque reconoció que "teniéndolo en el banco es una tentación, pero no le íbamos a hacer un favor a nadie por cómo estaba. Espero que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido contra Países Bajos".

En cuanto a la salida de Alejandro Gómez, explicó que el cambio fue porque tenía un dolor en el tobillo y porque pensaba que equipo necesitaba "subir a Nahuel Molina y a Marcos Acuña y tener más adelante a Leo y mejoramos esa instancia, así que fue por eso".

"Ahora tocará un rival difícil como lo son todos y esperemos hacerlo bien", cerró Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, que en cuartos de final enfrentará a Países Bajos el próximo viernes desde las 16 horas.