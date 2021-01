Sebastián Villa: "Hicimos méritos los dos y fue empate"

"Hicimos cosas bien, pero nos desconcentramos unos minutos y nos metieron dos goles rápidos. Por suerte nos recuperamos y lo pudimos empatar con mi gol. Creo que estuvo bien", señaló el autor del segundo gol xeneize.

En cuanto al encuentro, sostuvo que "fue un partido parejo en el que hicimos méritos los dos y fue empate en un lindo partido. No estuvo mal y ahora hay que pensar en el partido de la Copa".

Embed Magistral pase de Carlitos y notable definición de Villa para empatar en superclásico... pic.twitter.com/COzlp488f3 — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) January 3, 2021

En tanto, el defensor Carlos Izquierdoz, afirmó que: "mientras jugamos once contra once tuvimos todo controlado. Ellos manejaron la pelota, es cierto, pero si tenés posesión de pelota y no la sabés aprovechar, no sirve de mucho tener el balón",

Y siguió: "Cuando se quedan con un jugador más pasaron a dominar y a complicarnos. Llenaron el área de gente y lo dieron vuelta. Por suelte pudimos empatarlo. Lo queríamos ganar, pero no se pudo y ahora hay que cambiar el chip y pensar en Santos".

Finalmente, Ramón Ábila, autor del primer gol del partido, coincidió con el anterior al decir que "antes de quedarnos con uno menos lo teníamos controlado. Después ellos hicieron pesar la jerarquía de sus jugadores, pero creo que el empate final estuvo bien".

En cuanto a su actuación, opinó que "Estuve bien, a mi me miden por los goles y pude marcar otra vez. En la que fallé fue en la del segundo tiempo que no lo vi a Mauro (Zárate), si no se la daba. Me reputeó y la verdad es que tenía razón".

Por último, cuando e le consultó por el desgaste realizado en un partido tan intenso dijo: "Terminamos bien. Estamos con muchas ganas de coronar todo lo que vamos a jugar en este mes. Estamos muy enchufados y queremos que todo este esfuerzo valga la pena y terminemos de la mejor manera".