Selección de España: Luis de la Fuente es el nuevo entrenador

De La Fuente deja el puesto de DT en la Sub-21 de la Furia y se hará cargo del plantel mayor de cara a la Eurocopa 2024 luego de la decisión de Luis Enrique de renunciar al puesto tras la eliminación del conjunto rojo en los octavos de final del Mundial de Qatar en manos de Marruecos.

En principio, la presentación se llevaría a cabo este lunes en Madrid, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El nuevo encargado de la selección española fue campeón de Europa Sub 19 en 2015 y en 2018 ganó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección Sub 18, mismo año en el que fue nombrado seleccionador Sub 21, equipo con el que fue campeón de Europa en 2019 tras imponerse en la final ante Alemania (2-1).

Es un emblema en Athletic de Bilbao, donde fue jugador y entrenador, además de su paso por Sevilla, entre otros, y ya tiene experiencia de dirigir a la Selección: fue en junio de 2021 ante Lituania en Butarque, en el último partido de preparación para la Eurocopa 2020, debido a que la RFEF decidió que lo disputaran los jugadores de la Sub-21, ya que la selección mayor estaba confinada por el protocolo Covid-19.

El nuevo entrenador español debutará en marzo de 2023 en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania, y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.