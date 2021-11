Silvio Romero: "Esta noche es toda de Carlos Benavídez"

"Esta noche es toda de Carlos Benavídez que pudo convertir. Se lo merece por todo lo que la luchó. El fútbol te da recompensas", agregó.

Coincidió, Domingo Blanco, quien dijo: "Hicimos un gran partido y merecimos ganar. Sabíamos que el rival era Boca pero nosotros queríamos ganar para darle un triunfo a la gente y a nosotros mismos. Lo merecíamos".



"Hay veces que vamos a jugar mal como ya pasó. En la primera etapa del torneo jugamos grandes partidos y seguimos siendo los mismos. Son momentos y hoy en día se dio todo. Estoy feliz", continuó.



Con respecto al buen rendimiento del equipo destacó: "Presionamos arriba y no dejamos que el rival juegue. Eso lo vamos hablando en la semana y hoy creo que, más allá de las pelotas paradas, no nos generaron muchas situaciones".

Al ser consultado por los cambios realizados en el once titular del Xeneize en el día de ayer, respondió: "Boca no tiene titulares y suplentes, son todos grandes jugadores y hoy sabíamos que podíamos hacer las cosas bien. Pensamos en nosotros, somos un gran equipo".

"Lo que más queremos es clasificar a la Copa Libertadores", finalizó.

Por otra parte, el autor del gol que le dio el triunfo absoluto al Rojo, Carlos Benavídez, se mostró muy emocionado por convertir: "Sinceramente sufrí demasiado y que se me dé esto así me pone muy feliz".

Haciendo referencia a las dos lesiones graves que tuvo que atravesar comentó: "La pasé horrible. Gracias a los chicos que estuvieron en el día a día apoyándome para que esto sea más rápido y a la familia que es fundamental".

Además, el mediocampista contó como vivió el gol: "Cuando tiraron el centro veo que Medina no me tenía más en cuenta y justo Alan (Velasco) la tiró y yo estaba ahí. La verdad es que estoy feliz, sinceramente no lo podía creer".

El arquero Sebastián Sosa sostuvo que el triunfo "es algo que merecíamos. Se trabajó mucho y por suerte se pudo conseguir".



"Hasta el gol manejamos bien el partido, no hubo situaciones para ellos y por ahí tampoco para nosotros. Después Boca se animó un poco más. En las pelotas paradas nos tuvieron ahí pero por suerte pudimos mantener el arco en cero. Supimos mantener esa diferencia con mucha entrega, personalidad y sacrificio", expresó.

"Hay que seguir trabajando y manteniendo el arco en cero, es uno de los objetivos de cada encuentro".

Para finalizar, habló sobre la importancia que tiene para el club clasificar a la Copa Libertadores: "Es a lo que aspiramos. Hoy sabíamos que era un partido importante. Seguiremos trabajando para ello y con el sueño de poder clasificar".