Suárez:"Venimos con un nivel que no esta siendo de lo mejor"

"Nos vamos con bronca. Venimos con un nivel que no esta siendo de lo mejor de lo que nosotros podemos dar. La verdad es que tenemos levantar la cabeza y seguir trabajando para lograr el objetivo que nos queda", agregó.

Con respecto a como sintió el encuentro destacó: "Somos realistas, nosotros somos los primeros que sabemos cuando las cosas no van bien y cuando no lo estamos haciendo de la mejor manera. Nos tenemos que hacer cargo y responsables nosotros y tratar de sacar esto adelante. No podemos perder esa mentalidad que nosotros sabemos dar y mostrar dentro del campo de juego".

Por último, Suárez fue autocrítico con el equipo: "Creo que nos encontramos con un gol rápido y ahí nos quedamos. Creo que lamentablemente no tenemos que estar ahí y tenemos que dar vuelta la pagina para empezar a ser lo que nosotros somos. Nos hacemos responsables y vamos a tratar de sacar esto adelante".

ADEMÁS:

Quien también habló fue Héctor David Martínez. "Tenemos que mejorar el nivel porque si no se nos va a complicar en el campeonato. El nivel de River es muy alto y hay que trabajar para no dejar esta imagen dentro de la cancha", comentó.

Haciendo hincapié al nivel del equipo dentro del segundo semestre dijo: "En River se juega con un nivel altísimo, tenes que estar preparado para entrar a la cancha y demostrar lo mejor. Si bien no nos esta tocando demostrarlo en estos últimos partidos creo que hay que seguir para conseguir lo que somos y lo que éramos. No tengo dudas de que lo vamos a poder hacer".

Al ser consultado por el sector defensivo y el no poder mantener el arco en cero, Martínez aclaró: "Lo veníamos trabajando bien. Si bien en los últimos partidos nos costó un poco, confío en mis compañeros. Tenemos esa solidez defensiva pero hay que seguir trabajándolo".