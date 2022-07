Tras siete años, Ricardo Gareca dejó de ser DT de Perú

De acuerdo a reportes de la prensa peruana y argentina, la Selección Rojiblanca le había ofrecido un sueldo mucho menor al que cobraba para seguir en el cargo. El DT argentino de 64 años, además, había pedido tener más injerencia en las categorías formativas.

Al mando de la Selección de Perú sumó 91 partidos, con 41 victorias, 36 derrotas y 19 empates con un recordado segundo lugar en la Copa América 2019 que lo tuvo finalista ante Brasil. También quedó tercero en la Copa América 2015 y se marchó eliminado del Mundial de Rusia 2018 en la fase de grupos que lo encontró como rival de Dinamarca, Australia y Francia, que sería campeón del mundo.

Aunque estuvo entre los nombres que sonaron inmediatamente después de que Sebastián Battaglia fuera despedido de Boca, desde el club Xeneize no lo llamaron.

La institución, en la que Gareca se desempeñó como jugador a comienzos de los años 80, decidió esta semana que Hugo Ibarra ocupe el cargo hasta fin de año, de manera interina. No obstante no se descarta que Richard aparezca nuevamente entre los candidatos si el formoseño no consigue buenos resultados en lo que resta de la Liga y la Copa Argentina.