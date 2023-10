Un crack brasileño espera "el llamado de Román" para jugar en Boca

"Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso", reveló el delantero con presente en Cuiabá.

Y agregó: "La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme…"

En la misma línea, el futbolista de 32 años reconoció que "para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (otro brasileño confeso fanático del Xeneize, quien fue compañero suyo en Palmeiras), los dos juntos, ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando, sería una locura".

posteo-de-deyverson_w862.webp

En dialogo con Olé, Deyverson expresó que su sueño es ganar la Copa Libertadores, torneo que ya conquistó con Palmeiras. "Si gano una Libertadores con Boca sería una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores", dijo.

Y en ese sentido, añadió: "Imaginate... el llamado de Míster Riquelme, el mejor junto con Maradona y Messi. Imaginate a Riquelme hablando conmigo, me pondría los pelos de punta. Y que La Bombonera grite mi nombre, me largo a llorar. Sería un lago de lágrimas. Me daría mucha emoción. Los hinchas de Boca son enamorados del club y eso me encanta, el fútbol necesita de eso".

La formación de Boca Juniors para visitar a Palmeiras

El plantel Xeneize aterrizó esta tarde en San Pablo, donde el miércoles entrenará en el predio de Corinthians de cara al duelo con el Verdao, el jueves por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La idea de Jorge Almirón es plantear un equipo similar al de la ida, aunque Marcos Rojo y Nicolás Figal están en duda.

El capitán salió con molestias en la ida ante Palmeiras y desde el día siguiente que entrena diferenciado. Mientras que Figal sufrió una molestia en la previa del Superclásico y también hilvana tres prácticas sin estar trabajar a la par del grupo. Ambos están entre algodones y serán esperados hasta último momento.

0bGoHEDrf_1200x630__1.webp

Debido a la trascendencia del encuentro, es probable que los dos zagueros sean arriesgados, pero en ese caso podría sumarse Nicolás Valentini a la defensa, para armar una línea de cinco en defensa que resguarde más al equipo, y que permita las subidas por las bandas de los laterales. Si entra el ex Aldosivi, saldría Miguel Merentiel, desarmando el doble nueve.

El posible equipo de Boca sería con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini (o Miguel Merentiel), Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani.