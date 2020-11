Un futbolista quedó en el medio de un fan, su novia y Romina Malaspina

En una sorpresiva solicitud, le pidió al jugador que pusiera a prueba la fidelidad de su pareja.

“Hola bro, ¿cómo andás? Te quería pedir un favor, sé que no es común que te hablen por esto, pero tengo una duda y capaz vos me podés ayudar”, arrancó.

“Vi tu perfil y vi que mi novia te pone mg (me gusta). No es uff Romina Malaspina, pero la quiero. Vos sos un pibe re facha y tenés banda de me gusta y de minas que están buenas”, dijo y le contó que quería hacerle una prueba de fidelidad a su novia.

Por su parte, el jugador respondió: "Si de verdad la querés como decís… ¿por qué desconfías? ¿Vos no ponés mg a ninguna chica?", preguntó el futbolista en uno de sus mensajes.

También aconsejó su seguidor hablar con su pareja y confiar en ella. "Tu novia siempre va a ser la más hermosa del universo", concluyó el deportista.

Matías Di Maio es un joven futbolista que pasó por Belgrano y hoy está en Atlético Argentino Peñarol del Regional Amateur.