Van Gaal anunció su salida de Países Bajos

"Teníamos la posesión y no encontrábamos al hombre libre. Por eso intenté cambiar en el descanso y si bien Argentina aumentó, pudimos remontar el 0-2 ante un rival que presiona con mucha intensidad", analizó el técnico.

Van Gaal prosiguió: "Es la segunda vez que conmigo perdemos por penales. Por eso pedí a los jugadores que entrenaran para esa instancia porque tenía la experiencia de hace dos mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder así es tener muy mala suerte".

"En Brasil 2014 -añadió- tenía la impresión de que íbamos a ganar ese partido. Esta vez no hay nada que reprochar porque han luchado hasta el final. Han dejado todo lo que tenían. Hemos ganado muchas cosas y he disfrutado mucho de esta temporada. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación".

"No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Pueden verlo en google. Fue una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento tan mal", agregó.

Y siguió analizando el encuentro: "Corrimos más que los argentinos en la segunda parte y al final había jugadores muy cansados. En estos casos lo que queríamos era llegar a los penales. Creíamos que podíamos ganar, ensayamos los penales. Pero no se dio".