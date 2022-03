Villa Dálmine y Atlanta igualaron en Campana

El elenco "bohemio" con este empate suma tres cotejos sin conocer la victoria y estiro su racha sin triunfos en condición de visitante. Por su parte, el conjunto de Campana sigue sin sumar alegrías desde que comenzó el certamen.

La jornada continuará este viernes con otros tres encuentros: Almagro recibirá a Tristán Suárez desde las 18.05 con la televisación de TyC Sports.

En segundo turno, desde las 20.10, Belgrano se enfrentará en Córdoba a San Martín de San Juan con televisación en directo, mientras que desde las 21.30 Estudiantes de Río Cuarto será local de Defensores de Belgrano.

POSICIONES: Brown de Adrogué, San Martín (T), Belgrano y Deportivo Riestra, 10 puntos; Guillermo Brown (PM), 9; All Boys, Instituto y Deportivo Maipú (Mendoza), 8; Almagro, Almirante Brown y Deportivo Madryn, 7; Quilmes y Chaco For Ever, 6; Chacarita, Gimnasia (J), Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto y Atlanta, 5; Atlético Rafaela, San Martín (SJ), Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Ramón Santamarina (T), Ferro, 4; Gimnasia (Mza), Estudiantes (BA), Sacachispas, Deportivo Morón, Atlético Güemes y Villa Dálmine, 3; Agropecuario, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, San Telmo, 2; Mitre (SdE) y Flandria, 1.