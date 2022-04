Villa: "No sé para que está el VAR, no revisan nada"

En relación a la sequía de triunfos en La Bombonera dentro de la Copa de la Liga, el delantero comentó: "Nosotros aquí de locales siempre tenemos que ganar. Todos los partidos tenemos que ganar, somos Boca Juniors. Ahora a mejorar para lo que viene".

Al ser consultado por el reclamo del penal por la supuesta mano de Ángel González, Villa fue muy crítico con el VAR: "Yo no sé para que está eso la verdad. Dicen que lo revisan y no revisan nada. La verdad es que fue una mano clara y ni miran el VAR. No sé para que está eso".

Reviviendo su gol, el delantero de Boca contó: "Tenía confianza, pude pegarle al arco y por suerte pude anotar para el equipo. Estoy haciendo las cosas bien, aportándole al equipo que es lo más importante. Estoy tranquilo por eso".