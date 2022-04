"Honestamente, tenés que perder peso", fue la explicación que recibió Josefina Macchi, de 25 años, cuando le consultó a la reclutadora el motivo por el que no había pasado con éxito la entrevista para trabajar en la aerolínea Emirates Airlines.

"Agradezco que me lo hayan dicho a mí y no a una persona con trastornos alimenticios, alguien que le hacen ese comentario y no sabes cómo puede reaccionar", comentó la joven azafata.

https://twitter.com/JoseMacchi/status/1518541919671885824 Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. Sigo pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

"Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada", comenzó a relatar la joven a través de sus redes sociales.

"Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy (por ayer) fui a una entrevista de Emirates Airlines", continuó.

Luego, la joven detalló que la reclutadora solicitó a los postulantes ponerse en pareja y llevar adelante una conversación en inglés: "Nos hacen a uno por uno presentar al compañero, yo la presento (a su compañera) y la verdad que el inglés no fue un problema, sentí que hablé rebién".

Al finalizar esa instancia, la reclutadora les solicitó a los postulantes esperar afuera, y llamó, junto a otras personas, a Macchi: "Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue... ‘uy, no quedé’", explicó desde su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, la joven dijo que no tenía "nada que perder" y esperó para consultar a la reclutadora el motivo por el que no había sido seleccionada, a lo que su respuesta fue: "Honestamente, tenés que perder peso".

"Luego de eso vinieron los halagos de su parte", continúo, "sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitás eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa’", dice que dijo la reclutadora.

Frente a esto, la joven dijo que cuando escuchó la devolución sintió "un puñal".

"Claramente la reclutadora no tuvo noción de lo que estaba diciendo, fue una barbaridad. Y lo más fuerte es la impunidad que maneja la empresa", aseveró.

En tanto, Emirates difundió un comunicado a través de las fuentes, en el que se mostraron "muy preocupados por el supuesto incidente y lo estamos investigando".